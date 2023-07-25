Танзания заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Россией

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Танзания выразила заинтересованность в военно-техническом сотрудничестве с РФ, а Москва в свою очередь готова рассмотреть соответствующие заявки с позитивной нотой. Об этом заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян на полях российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

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"Конечно, Танзания проявляет интерес в различных аспектах военно-технического сотрудничества с Россией. Мы всегда будем рады благосклонно рассмотреть заявки от наших танзанийских партнеров", — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Танзания прежде всего интересуется обучением своих граждан в российских военных академиях и военных училищах.

"В этом году около 100 танзанийцев были направлены на обучение за счёт российской стороны, и с каждым годом, на мой взгляд, это число будет только возрастать, поскольку интерес к российскому образованию в целом и военному образованию в частности продолжает расти", — добавил Аветисян.

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