Голливудский актёр Элайджа Вуд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил ему отличную клинику в США. Там лидеру Незалежной помогут вылечиться от наркомании и алкоголизма, отметил он.
Звезда "Властелина колец" признался, что заметил у Зеленского "изрядную зависимость от веществ", поэтому главе киевского режима необходимо следить за своим здоровьем.
"Владимир, я надеюсь ты в порядке. <…> Есть люди, которые могут тебе помочь в любой момент, ты можешь получить помощь, которая тебе нужна", — отметил Вуд.
Вполне вероятно, что актёр решил таким образом прорекламировать клинику. Однако его подписчики с Украины не оценили предложение Вуда. Они пожаловались на аккаунт актёра, в результате чего звезду Голливуда заблокировали.
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