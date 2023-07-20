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Актёр Элайджа Вуд предложил Зеленскому вылечиться от наркомании и алкоголизма

0:51
Мир

Голливудский актёр Элайджа Вуд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предложил ему отличную клинику в США. Там лидеру Незалежной помогут вылечиться от наркомании и алкоголизма, отметил он.

Звезда "Властелина колец" признался, что заметил у Зеленского "изрядную зависимость от веществ", поэтому главе киевского режима необходимо следить за своим здоровьем.

"Владимир, я надеюсь ты в порядке. <…> Есть люди, которые могут тебе помочь в любой момент, ты можешь получить помощь, которая тебе нужна", — отметил Вуд.

Вполне вероятно, что актёр решил таким образом прорекламировать клинику. Однако его подписчики с Украины не оценили предложение Вуда. Они пожаловались на аккаунт актёра, в результате чего звезду Голливуда заблокировали.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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