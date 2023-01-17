Продюсер Бардаш: медики лечат наркозависимого Зеленского электрошоком

Украинский продюсер Юрий Бардаш убеждён, что жизнь главы киевского режима Владимира Зеленского находится под постоянным контролем врачей. Музыкант подчеркнул, что часто сталкивался с наркозависимыми людьми, которых отличает характерная мимика.

"Электрошоком там его бьют, может", — указал продюсер в интервью Youtube-каналу Tatarka FM.

Бардаш считает, что "тяжёлое" выражение лица Зеленского вызвано не переживаниями за ход боевых действий. Он беспокоится только за своё здоровье, отметил музыкант.

"Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и "95-й квартал", — добавил он.