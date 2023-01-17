Основатель музыкальных коллективов Quest Pistols и "Грибы", украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью на YouTube-канале заявил о наркомании лидера Украины Владимира Зеленского.
По его мнению, украинского президента поддерживают врачи, чтобы он не умер.
Бардаш отметил, что так как "сам музыкант", то "видел многое". И заверил, что понять, что есть какие-то странности, может по мимике.
Человек, который не сталкивался с наркотиками, происходящее не поймет, объяснил артист.
"Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьёзные медики. Он выглядит так, как если бы он "висел" четыре-пять дней без остановки", — заключил Бардаш.
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