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Читатели Daily Mail пришли в ярость от обещания Байдена продолжить финансировать Украину

1:09
Мир

Обещание президента США Джо Байдена продолжить финансирование Украины вызвало ярость среди читателей Daily Mail. Многие из них выразили своё негодование по поводу отправки миллиардов долларов финансовой помощи чужой стране.

Читатели Daily Mail пришли в ярость от обещания Байдена продолжить финансировать Украину
Фото: РБК

Один из комментаторов по имени Jen выразил своё недовольство, написав, что по лицу Зеленского видно, что он "будет доить старую козу до тех пор, пока она не умрёт". Пользователь Rocky Acres заявил, что Байден намерен уничтожить Америку. Другой читатель с ником VALadyLovesDM назвал Байдена "худшим и самым опасным президентом в истории США" считая, что он разрушает страну и является марионеткой глубинного государства.

Несогласие с решением о финансировании Украины выразили и другие читатели.

"Не можем позволить себе заботиться о наших гражданах, но отправляем миллиарды долларов на боеприпасы!" — написал читатель под ником "the other one too".

"Считаю дни до того момента, как этот парень поскорее уберётся из Белого дома", — написал пользователь justme.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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