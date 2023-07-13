Роберт Кеннеди-младший заявил, что присоединение Украины к НАТО грозит "бесконечной войной"

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Страны НАТО затягивают конфликт, когда обещают Украине рано или поздно принять её в Североатлантический альянс, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Фото: Associated Press

Подобное поведение западных стран, уверен он, приведёт к "бесконечной войне" с Россией.

"Учитывая, что членство Украины в НАТО совершенно неприемлемо для России, это, по сути, означает бесконечную войну", — написал политик на своей странице в соцсети.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заверил, что члены западного военного блока на саммите НАТО в Вильнюсе смогли договориться о присоединении Украины, но это произойдёт только "через несколько лет".