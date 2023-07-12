Члены Североатлантического альянса смогли договориться о сроках приёма Украины в военный блок, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вильнюсе.
"Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет", — рассказал польский лидер журналистам.
Он не смог назвать конкретную дату, но заверил, что консенсус среди стран-членов альянса уже достигнут.
"После всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято", — подчеркнул Дуда.
По его словам, огромная армия Украины, имеющая боевой опыт, сможет усилить НАТО.
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