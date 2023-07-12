Президент Польши Дуда назвал примерный срок вступления Украины в НАТО: "Решение принято"

Члены Североатлантического альянса смогли договориться о сроках приёма Украины в военный блок, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вильнюсе.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

"Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет", — рассказал польский лидер журналистам.

Он не смог назвать конкретную дату, но заверил, что консенсус среди стран-членов альянса уже достигнут.

"После всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято", — подчеркнул Дуда.

По его словам, огромная армия Украины, имеющая боевой опыт, сможет усилить НАТО.

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