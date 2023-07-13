Журналистка ван Денски: претензии Зеленского к НАТО возмутили членов альянса

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Президент Украины Владимир Зеленский всем своим видом демонстрировал недовольство решениями саммита НАТО, чем поразил членов альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

Фото: © Ukrainian Presidential Press Office

По её словам, такое поведение украинского лидера делает перспективы Незалежной более хрупкими.

"Многие были неприятно поражены претензиями президента Зеленского, потому что никаких претензий у Украины быть не может", — подчеркнула журналистка на своём YouTube-канале.

Страны военного блока помогают Киеву исключительно на добровольной основе, отметила ван Денски, но украинский президент этого не понимает, и "считает, что весь мир ему должен".

"Зеленский ведёт себя как капризная примадонна, как оперная дива", — высказала она своё мнение.

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