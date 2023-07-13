Президент Украины Владимир Зеленский всем своим видом демонстрировал недовольство решениями саммита НАТО, чем поразил членов альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.
По её словам, такое поведение украинского лидера делает перспективы Незалежной более хрупкими.
"Многие были неприятно поражены претензиями президента Зеленского, потому что никаких претензий у Украины быть не может", — подчеркнула журналистка на своём YouTube-канале.
Страны военного блока помогают Киеву исключительно на добровольной основе, отметила ван Денски, но украинский президент этого не понимает, и "считает, что весь мир ему должен".
"Зеленский ведёт себя как капризная примадонна, как оперная дива", — высказала она своё мнение.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.