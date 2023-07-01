В Соединённых Штатах подан в суд иск на разработчиков ChatGPT. Их обвиняют в нарушении авторских прав, а также в использовании личных данных пользователей.
Из комментариев главы департамента информационной безопасности Sitronics Group Александра Дворянского следует, что все попадающие в интернет сведения неизбежно становятся общедоступными. Именно по этой причине пользователям необходимо внимательно следить за вводимой в Сеть информацией, предупредил эксперт.
"Возможно, сам ChatGPT ничего и не ворует, но злоумышленники умеют делать клоны для сбора как раз персональной информации и дальнейшего её использования", — заявил Дворянский.
Эксперт рекомендует пользователям предельно внимательно вводить персональные данные в процессе регистрации, сообщает Телеканал "360". Кроме того, для работы с подобными интернет-ресурсами желательно иметь отдельный почтовый ящик, а также мобильный номер и банковскую карту с лимитом платежей. Таким образом пользователь обезопасит себя от компрометации личных данных, резюмировал Дворянский.
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