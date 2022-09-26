Юрист Виноградов: закон РФ позволяет отзывать свои персональные данные из банков

Чтобы избежать утечки своих персональных данных, которые часто попадают в руки мошенников, эту информацию можно отзывать из банков и других организаций, рассказал юрист Вадим Виноградов.

Пока российское законодательство подразумевает сравнительно небольшое наказание за передачу персональных данных гражданина третьим лицам, такие случаи будут происходить достаточно часто, отметил специалист. Федеральный закон "О персональных данных" даёт право любому человеку отозвать данное ранее согласие на их обработку.

"Сделать это можно в любой момент без необходимости обоснования своего решения. Для этого нужно подать заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных в свободной форме", — пояснил Виноградов в интервью RT.

Он уточнил, что заявление можно отправить в организацию заказным письмом или подать лично, в этом случае стоит распечатать два экземпляра, чтобы представитель учреждения поставил на одном отметку о получении.