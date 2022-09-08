Наказание за распространение персональных данных должны ужесточить, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, действующее законодательство предусматривает "смешную" санкцию.
"Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жёстко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных", — пояснила Москалькова РИА Новости.
По её мнению, все недоработки должны быть исправлены и меру наказания необходимо ужесточить.
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