Москалькова: ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная

Наказание за распространение персональных данных должны ужесточить, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, действующее законодательство предусматривает "смешную" санкцию.

"Это крайне опасное явление, и те наработки, которые сегодня нам предлагают законодатели, нужно реализовать в правоприменительной практике очень жёстко. Сегодня ответственность просто смешная за разглашение персональных данных", — пояснила Москалькова РИА Новости.

По её мнению, все недоработки должны быть исправлены и меру наказания необходимо ужесточить.