Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что в отношениях с Венгрией сохраняется дистанция. Об этом он сообщил в эфире радио RMF.
Причиной тому, утверждает Мюллер, является позиция премьер-министра Виктора Орбана по Украине.
В Варшаве считают, что реакция Будапешта на специальную военную операцию на Украине является неправильной.
При этом по другим вопросам, в частности в сфере энергетики, миграции и экономики, позиции совпадают.
Напомним, в начале июня Орбан заявил, что украинское контрнаступление может стать для украинских боевиков "кровавой баней".
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