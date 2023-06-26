В Варшаве признали ухудшение отношений между Польшей и Венгрией

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Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что в отношениях с Венгрией сохраняется дистанция. Об этом он сообщил в эфире радио RMF.

Причиной тому, утверждает Мюллер, является позиция премьер-министра Виктора Орбана по Украине.

В Варшаве считают, что реакция Будапешта на специальную военную операцию на Украине является неправильной.

При этом по другим вопросам, в частности в сфере энергетики, миграции и экономики, позиции совпадают.

Напомним, в начале июня Орбан заявил, что украинское контрнаступление может стать для украинских боевиков "кровавой баней".