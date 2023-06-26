Докладчик ООН Моралес: Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию

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Власти Польши в принудительном порядке вернули в Белоруссию мигрантов сразу же после того, как ими была пересечена граница. Из заявления специального докладчика ООН по правам человека Фелипе Гонсалеса Моралеса следует, что речь идёт о необходимости проведения расследования обвинений в насилии.

"Те, кто не был возвращён, были помещены в охраняемые центры содержания под стражей, находящиеся в ведении польской пограничной службы", — уточнил Моралес в ходе выступления перед членами Совета по правам человека ООН.

Докладчик ООН призвал правительства Польши и Белоруссии, а также лидеров Евросоюза детально обсудить актуальный вопрос, чтобы спасти жизни сотен мигрантов, пишет РИА Новости.