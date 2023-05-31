Прокурор Новосибирской области Бучман прокомментировал преступления мигрантов

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Прокурор Новосибирской области Александр Бучман дал журналистам Сиб. фм интервью, в котором прокомментировал резонансные преступления, совершённые в регионе мигрантами. Эта тема стала особенно актуальной после серьёзной потасовки, произошедшей на Хилокской улице и видеообращения местных активистов к главе государства Владимиру Путину с жалобами на засилье мигрантов, создающих напряжённую криминальную обстановку в городе.

Фото: СК РФ

Бучман акцентировал внимание на реальной статистике, выглядящей немного иначе. По словам прокурора, с начала текущего года в регионе зарегистрировали 15 тысяч преступлений, и лишь 276 из них совершили мигранты. Это 1,8 процента от общей численности, подчеркнул Бучман.