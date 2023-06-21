"Турпром" в бассейне отеля в Анталье утонул ребёнок из России

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Турецкое СМИ сообщило о трагическом ЧП в Анталье: в бассейне отеля на курорте в Аланье утонул семилетний ребёнок, отдыхавший с родителями в отеле, пишет "Турпром".

Сообщается, что ребёнок "пошёл в бассейн купаться". В какой-то момент окружающие заметили, что он не подаёт признаков жизни. Его вытащили из воды и доставили в частную больницу, однако, несмотря на вмешательства врачей, спасти мальчика не удалось.

Ранее Pravda.Ru писала, что после купания в бассейне трёхзвёздочного отеля в Сочи дети, приехавшие на соревнования, пострадали от сильной аллергии.

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