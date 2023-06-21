Турецкое СМИ сообщило о трагическом ЧП в Анталье: в бассейне отеля на курорте в Аланье утонул семилетний ребёнок, отдыхавший с родителями в отеле, пишет "Турпром".
Сообщается, что ребёнок "пошёл в бассейн купаться". В какой-то момент окружающие заметили, что он не подаёт признаков жизни. Его вытащили из воды и доставили в частную больницу, однако, несмотря на вмешательства врачей, спасти мальчика не удалось.
Ранее Pravda.Ru писала, что после купания в бассейне трёхзвёздочного отеля в Сочи дети, приехавшие на соревнования, пострадали от сильной аллергии.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.