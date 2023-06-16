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Лидер КНР встретится с бизнесменом Биллом Гейтсем в Пекине

0:42
Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с известным американским предпринимателем Биллом Гейтсом. Об этом сообщает Центральное телевидение Китай.

Лидер КНР встретится с бизнесменом Биллом Гейтсем в Пекине
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Основатель компании Microsoft прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда. Данный визит стал первым с 2019 года.

Стоит отметить, что в конце мая 2023 года другой известный предприниматель из США, основатель компании Tesla Илон Маск, впервые за три года посетил КНР. Бизнесмен планировал посетить завод Tesla в Шанхае, а также пообщаться с высокопоставленными китайскими чиновниками.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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