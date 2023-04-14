Pronews: Билл Гейтс назвал применение вакцин "огромной ошибкой"

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Американский миллиардер Билл Гейтс после двух лет вакцинации сообщил, что совершил огромную ошибку. Он неожиданно заявил. что коронавирус не был столь опасным. Об этом пишет греческое издание Pronews.

Автор статьи приводит слова бизнесмена, который сказал, что с помощью вакцин планировалось спасти людей от опасного вируса, однако вышло наоборот.

"Но оказывается, вирус гораздо менее опасен, чем мы думали. И вакцина гораздо опаснее, чем кто-либо мог себе представить", — заявил Гейтс.

Напомним, ранее американский кардиолог сообщал о том, что смерть пожилых людей в США иногда наступала непосредственно в центрах вакцинации или домах престарелых на глазах сделавшего укол медработника.

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