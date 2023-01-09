Иммунолог Крючков: симптомы мутации коронавируса "Кракен" схожи с "Омикроном"

Новый вариант коронавируса "Кракен" более заразен, чем его предшественники, но остальные проявления с ними схожи. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает сайт "Москва 24".

По словам специалиста, "Кракен" стал заразнее остальных подвидов "Омикрона", но другие симптомы остаются такими же, как раньше. В лёгкой форме заболевания наблюдаются насморк, кашель, слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры.

По количеству смертей новая мутация "ковида" не отличается от других, заключил доктор.

Напомним, недавно появившийся вариант штамма коронавируса "Омикрон" назвали XBB.1.5 или "Кракен". В России новый подвид не обнаружен, однако в США он уже распространился по всей территории.

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