Иммунолог Крючков: ситуация с гриппом будет тяжёлой до апреля

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, каким будет 2023 год в эпидемическом плане. Специалист допустил высокую вероятность того, что заболеваемость гриппом будет оставаться высокой до апреля, а затем ситуация начнёт стабилизироваться. Об этом врач рассказал в беседе с URA.RU.

Доктор считает, что проблем с гриппом не должно быть всё лето и до середины осени, затем будет новая волна инфекции, но уже не такая сильная, как сейчас.

Эпидемиологических рисков ситуации, по его мнению, добавляет и положение с коронавирусом в Китае.

В этом плане год будет, как 2022, либо похуже, но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности, добавил собеседник издания.

Он уточнил, что так может быть, если не произойдёт резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного штамма.

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