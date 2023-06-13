Министры внутренних дел Европы провели переговоры в Люксембурге и договорились о пересмотре правил для более честного распределения беженцев. Соглашение предусматривает обязательную помощь между странами Евросоюза, сообщает newizv.ru.
Основной поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки идёт в Европу через средиземноморские Италию, Грецию и Испанию. Им помогали только Германия и Швеция, принимая большое число беженцев добровольно, однако теперь местные жители недовольны этим.
Сейчас европейские страны, которые откажутся помогать, должны будут платить 20 тысяч евро на человека в Фонд, управляемый из Брюсселя. Однако одобрили эту инициативу не все: Польша и Венгрия проголосовали против, Болгария, Мальта, Литва и Словакия воздержались.
По словам политолога Александра Ивахника, в скором времени стоит ожидать трудных переговоров между Евросоветом, который объединяет руководителей стран ЕС, и Европарламентом, который настаивает на принудительном распределении переселенцев.
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