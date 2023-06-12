В штаб Совета Безопасности ООН поступило предложение включить в Международную организацию шесть постоянных членов без права вето. Соответствующую идею предоставила администрация Соединенных Штатов, сообщает газета The Washington Post.
Стало известно, что американский президент Джо Байден планирует увеличить влияние развивающихся государств в ООН.
Напомним, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил мнение, что ООН требуется реорганизация по причине сложившейся мировой обстановки.
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