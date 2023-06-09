США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $2,1 млрд

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Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму $2,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции Вашингтон выделил Украине свыше $40,4 млрд.

Новый пакет помощи включает в себя закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также два типа модернизированных ракет ЗРК Patriot.

Добавим, ранее издание Politico писало, что, по мнению руководства США, дальнейшая помощь киевскому режиму будет зависеть от успехов в контрнаступлении ВСУ. В случае неудачи, поддержка со стороны Вашингтона ослабнет.