Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму $2,1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
Стоит отметить, что с начала специальной военной операции Вашингтон выделил Украине свыше $40,4 млрд.
Новый пакет помощи включает в себя закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также два типа модернизированных ракет ЗРК Patriot.
Добавим, ранее издание Politico писало, что, по мнению руководства США, дальнейшая помощь киевскому режиму будет зависеть от успехов в контрнаступлении ВСУ. В случае неудачи, поддержка со стороны Вашингтона ослабнет.
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