Жизни украинских солдат не имеют никакой ценности для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
В ВСУ осознали, что Киев готов бросать своих военных на убой тысячами безо всякой цели, подчеркнул он.
"Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую", — отметил Макгрегор.
От военнослужащих ВСУ всё чаще можно услышать, добавил экс-советник Пентагона, что верхушка украинской власти коррумпирована и пора устранить президента Зеленского.
Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области военкоматы начали забирать мужчин на передовую из очередей за гуманитарной помощью.
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