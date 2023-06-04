Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ поняли, что Зеленский заставляет их погибать впустую

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Жизни украинских солдат не имеют никакой ценности для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В ВСУ осознали, что Киев готов бросать своих военных на убой тысячами безо всякой цели, подчеркнул он.

"Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую", — отметил Макгрегор.

От военнослужащих ВСУ всё чаще можно услышать, добавил экс-советник Пентагона, что верхушка украинской власти коррумпирована и пора устранить президента Зеленского.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области военкоматы начали забирать мужчин на передовую из очередей за гуманитарной помощью.