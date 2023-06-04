Украинские власти изобрели новый способ облав на мужчин призывного возраста: в контролируемый Киевом части Херсонской области их забирают из очередей за гуманитарной помощью.
По словам сотрудника силовых структур РФ, знакомого с работы Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (военкомата), киевский режим приказал забирать "всех мужчин с правобережья Днепра".
"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Затем мобилизованные украинцы отправляются на передовую, пройдя лишь минимальный курс подготовки.
Ранее политолог пояснил, что Киев скрывает слабость своей армии за террористическими актами на территории России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.