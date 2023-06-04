РИАН: в Херсонской области украинские военкомы хватают мужчин в очередях за гумпомощью

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Украинские власти изобрели новый способ облав на мужчин призывного возраста: в контролируемый Киевом части Херсонской области их забирают из очередей за гуманитарной помощью.

Фото: telegram

По словам сотрудника силовых структур РФ, знакомого с работы Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (военкомата), киевский режим приказал забирать "всех мужчин с правобережья Днепра".

"Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Затем мобилизованные украинцы отправляются на передовую, пройдя лишь минимальный курс подготовки.

Ранее политолог пояснил, что Киев скрывает слабость своей армии за террористическими актами на территории России.