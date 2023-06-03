Граждане Ирландии направили в столицу ДНР гуманитарную помощь. Страна помогает жителям Донбасса, которые пострадали от агрессии киевского режима. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на замдиректора белорусского гуманитарного фонда Владимира Казбанова.
По его словам, в партию собранного ирландцами груза вошли лекарственные препараты для детей. Гуманитарная помощь была доставлена транзитом через территорию Белоруссии, уточнил Казбанов.
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