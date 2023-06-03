Гуманитарная помощь доставлена в Донецк из Ирландии транзитом через Белоруссию

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Граждане Ирландии направили в столицу ДНР гуманитарную помощь. Страна помогает жителям Донбасса, которые пострадали от агрессии киевского режима. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на замдиректора белорусского гуманитарного фонда Владимира Казбанова.

Фото: youscreen.ru

По его словам, в партию собранного ирландцами груза вошли лекарственные препараты для детей. Гуманитарная помощь была доставлена транзитом через территорию Белоруссии, уточнил Казбанов.