Американский обозреватель Гейнс: Вашингтон не должен был вмешиваться в украинский конфликт

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Соединённые Штаты не должны были вмешиваться в конфликт на Украине, следует из заявления американского обозревателя Майрона Гейнса. В интервью YouTube-каналу Valuetainment он акцентировал внимание на том, что Украина — страна, вышедшая из СССР, однако, люди этого не осознают.

Фото: Правда.Ру

По мнению Гейнса, гражданам США будет легче осознать, если сравнить происходящее на Украине с теоретическим вторжением КНР в Мексику. Если бы это произошло, Вашингтон уже на следующий день "был бы в Мексике" и "выгнал бы китайцев".

Обозреватель из США напомнил также о том, что глава российского государства Владимир Путин выступал с предупреждением к киевскому режиму: НАТО "лучше не пускать", поскольку возникнут проблемы. Российский лидер делает всё возможное для обеспечения национальной безопасности своей страны, резюмировал Гейнс. Он порекомендовал Белому дому сфокусироваться на собственных проблемах, а не на украинском конфликте.