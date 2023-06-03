Bild*: толпа немцев на фестивале СДПГ назвала канцлера Шольца "поджигателем войны" на Украине

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Во время фестиваля Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фалькензе присутствующие освистали канцлера Олафа Шольца, обвинив в поддержке украинского конфликта.

Фото: anna-news.info

"Поджигатель войны! Лжец! Бандит! Уходи!" — начала скандировать толпа возле сцены сразу после начала выступления немецкого лидера.

Оправдать поставки оружия Украине также пытался глава правительства земли Бранденбург Дитмар Войдке.

"Эта демонстрация на самом деле должна быть на Красной площади перед Кремлём", — цитирует премьер-министра издание Bild*.

По словам авторов материала, в руках многих немцев на фестивале СДПГ были замечены российские флаги.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.