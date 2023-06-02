Немецкие специалисты бьют тревогу: с 2021 года в стране вчетверо увеличилось число патологических игроманов, сейчас от пагубного пристрастия страдают почти 200 тысяч человек.
По мнению властей ФРГ, всё дело в специальной общенациональной системе Oasis, которая даёт выявить всех жителей с зависимостью от азартных игр.
Система стала частью проекта по узакониванию игровых автоматов и онлайн-казино в Германии. Желающий избавиться от игромании может зарегистрироваться в Oasis, также это могут сделать его родственники, и этому человеку обязаны запретить доступ к источнику зависимости все операторы азартных игр, сообщает издание argumenti.ru.
В Берлине предпочитают не замечать опасной статистики, так как вместе с растущими доходами игровой отрасли увеличиваются налоговые сборы, которые только за прошлый год составили около 500 млн евро.
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