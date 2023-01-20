Психолог: азартные игры помогают расслабиться, когда терять уже нечего

Тяга к азартным играм часто возникает у людей с зависимостью от вредных привычек. Об этом рассказала психолог Мария Гладышева в интервью РИАМО.

По её словам, у играющих в азартные игры людей часто существуют какие-нибудь вредные зависимости. Это курение, алкоголь или наркотики. Игры выбирают под действием веры в чудо, тяги к лёгким деньгам или просто для испытания чувства зависимости.

Источник желания азарта можно найти в человеке и его условиях жизни. Он может находиться в состоянии, когда ему нечего терять и бросаться в крайность, пытаться расслабиться с помощью азарта, добавила собеседник издания.

Однако даже если вредную привычку получится искоренить, останется желание заменить её чем-то другим, придётся всю жизнь контролировать себя, заключила специалист.

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