Как лечить зависимость от азартных игр

Многие ошибочно думают, что лудомания (зависимость от азартных игр) — это болезнь богатых. Увы, с пагубной страстью может столкнуться любой. В какой-то момент азартные игры превращаются из веселого и безобидного развлечения в нездоровую одержимость с серьёзными последствиями. Причем неважно, делаете ли вы ставки на спорт или играете в покер в казино — зависимость от азартных игр может привести к финансовой катастрофе, а также к краху всей жизни.

20 идей бизнесмена Давыдова как ключ к успеху

Бизнесмен Дмитрий Давыдов, который уже успел прославиться как автор прорывного проекта "20 идей по развитию России", не смог обойти эту тему стороной. Поскольку азартные игры — это риск для общества, то государство должно усиливать свои позиции в этой сфере. Среди предложений общественника есть как раз и те, которые должны помочь спасти азартных игроков от зависимости. Среди 20 идей, которые разработал ещё в 2016 году предприниматель, есть готовые решения по данной проблеме, но их реализация невозможна без законодательной поддержки.

В России залы с игровыми автоматами и казино попали под официальный запрет в 2009 году. Правительство предложило альтернативу — были созданы четыре специальных игровых зоны, но крах российского Лас-Вегаса был очевиден: места были удалены от мегаполисов, да и спрос никак не совпадал с предложением. А с развитием информационных технологий все стало гораздо сложнее. В глобальной сети рост количества игроков пугает. Кто-то делает ставки на спорт, кто-то балуется тотализаторами. А главное — игры так затягивают заманчивой перспективой выиграть целое состояние в один клик мыши. И подобное неконтролируемое увлечение вызывает немалую обеспокоенность государства, поскольку приводит не только к личным катастрофам, но и разгулу преступности. Если бы предложения бизнесмена Давыдова поддержали на законодательном уровне, то многих людей удалось бы спасти от игровой зависимости.

Бизнесмен уверен, что операторов игорной индустрии нужно обязать спонсировать благотворительные общества и частные компании, которые готовы оказывать помощь проблемным игрокам и их семьям, а также занимаются научными изысканиями на тему лечения подобной зависимости. По мнению общественника, если финансово поддержать такие организации или же создать при необходимости, то удастся спасти сотни россиян от пагубного увлечения. Важна именно просветительская работа, поскольку запреты на законодательном уровне и блокировки сайтов ещё больше раззадорят игроманов, как говорится, запретный плод сладок.

Как победить лудоманию по-умному

Как и с другими своими идеями, вдохновение предприниматель черпал из опыта других стран. Подобные организации, оказывающие превентивную помощь игрокам, успешно функционируют в разных странах, в том числе в Австралии, Великобритании, Канаде. В Сингапуре был даже создан Нацсовет по проблемному гэмблингу (NCPG). Власти наделили его определенными полномочиями, которые позволили ему контролировать чистоплотность игорного бизнеса. Но главное, что сотрудники этой организации стали доходчиво рассказывать людям, какой вред наносят азартные игры.

В Южной Корее также ведут активную работу с населением. Причем организации, которые ведут борьбу с лудоманией, финансируют сами операторы игорного бизнеса.

Предприниматель проанализировал особенности государственного регулирования казино в других странах и предложил внедрить этот опыт и в России.

А чтобы исключить мошеннические схемы, благотворительные организации должен проверять регулятор:

прозрачная отчетность,

опыт работы,

отсутствие связей с представителями индустрии игр.

Данные решения очевидно полезны для государства и общества, но выгодно ли это владельцам казино? Конечно же, уверяет предприниматель. Их интерес заключается в снижении негатива в обществе, ну и тренд на ведение социально ответственного бизнеса тоже никто не отменял.

Увы, в России пока не так много организаций, которые занимались бы исключительно профилактикой лудомании, но правительство уже сделало важный шаг на пути к решению проблемы — в прошлом году был учрежден Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), задача которого — контролировать игорный мир.

Единый учёт ставок, поясняет Давыдов, допускает введение механизмов самоисключения, тогда ставки не будут приниматься от лиц, которые зарегистрировали желание не участвовать в азартных играх. Однако тут есть одно "но", не все игроманы в состоянии признать свою зависимость и пойти на самоисключение. Поэтому Давыдов уверен, что без психологической поддержки решить проблему не удастся.

Общественник отмечает, что России стоило бы перенять лучшие мировые практики, чтобы обеспечить более динамичное развитие экономики страны. Ведь решения, которые предлагает Давыдов, помогут не только оздоровить общество, но и снизят негативные последствия игорной индустрии, мешающие развитию экономики страны.

Дмитрий Давыдов рассчитывает, что власти его услышат, ведь овладев умами наших политиков, его идеи, при законодательной поддержке, обретут необходимую энергию, способную изменить жизнь страны к лучшему.