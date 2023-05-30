Министерство иностранных дел ЮАР дало гарантию предоставления дипломатического иммунитета участникам встречи министров, который запланирован на июнь 2023 года, а также участникам саммита БРИКС, запланированного на август. Об этом сообщается в заявлении дипломатического ведомства.
Встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне с 1 по 2 июня, в 15-й саммит БРИКС в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Стоит отметить, что в последнее время заявки на вступление в организацию стали поступать регулярно. На данный момент их порядка 30. На саммите в Йоханнесбурге будет принято решение о расширение БРИКС.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по поводу участия в саммите Владимира Путина пока не принято.
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