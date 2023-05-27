Моряки рассказали, как отбили атаку на разведывательный корабль "Иван Хурс"

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Моряки дали интервью журналистам, в котором проинформировали о том, как отбили атаку на разведывательное судно "Иван Хурс". За надводной обстановкой в зоне выполнения задачи следили: старший матрос Валентин Нейман, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, химик сержант Максим Панежин и старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба.

Фото: kchf.ru

Когда была обнаружена приближавшаяся к кораблю цель, командир капитан третьего ранга Игорь Таран отдал приказ, и огонь из штатного вооружения ликвидировал беспилотные катера боевиков ВСУ на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.