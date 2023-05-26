Воевавшего за украинских националистов наёмника из Швеции Даниэля Нюстрема нашли мёртвым в одной из квартир в Киеве, сообщили источники, со ссылкой на родных боевика.
Известно, что Нюстрем приехал на Украину год назад и примкнул к ВСУ по контракту. Этим летом боевик собирался прилететь в Швецию в отпуск.
"Полиция сообщила родным, что Дэниела нашли мёртвым в своей постели в одной из киевских квартир. Точная причина смерти неизвестна", — пишет Aftonbladet.
Как отмечается в публикации, шведский боевик участвовал в боях за Херсон и Донбасс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.