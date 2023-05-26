Aftonbladet: воевавшего за ВСУ шведского наёмника Нюстрема нашли мёртвым в Киеве

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Воевавшего за украинских националистов наёмника из Швеции Даниэля Нюстрема нашли мёртвым в одной из квартир в Киеве, сообщили источники, со ссылкой на родных боевика.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

Известно, что Нюстрем приехал на Украину год назад и примкнул к ВСУ по контракту. Этим летом боевик собирался прилететь в Швецию в отпуск.

"Полиция сообщила родным, что Дэниела нашли мёртвым в своей постели в одной из киевских квартир. Точная причина смерти неизвестна", — пишет Aftonbladet.

Как отмечается в публикации, шведский боевик участвовал в боях за Херсон и Донбасс.