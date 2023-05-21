Figaro: из России в Грузию добраться стало легче, но местные жители не рады туристам

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Росавиация дала разрешение на рейсы между Москвой и Тбилиси, поэтому перспективы для российских путешественников открылись неплохие. Однако выяснилось, что гостям из России рады не все местные жители. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Некоторые общественные заведения отказываются пускать туристов, если они не подписывают "антироссийские" заявления. Только в случае заполнения так называемой анкеты гости могут войти и заказать еду.

Бывший депутат от оппозиции Нона Мамулашвили опасается, что грузины продолжат покидать страну со скоростью 100 тысяч человек в год. При таком развитии событий местные жители будет иметь в стране этническое меньшинство, заявила она. Кроме того, политик подчеркнула, что в Грузии русские чувствуют себя как дома.

"Им нравится климат, вино, они считают нас большим рестораном. Но мы-то этим рестораном для них быть не хотим", — указала Мамулашвили.

Директор аналитического центра Grass Сергей Капанадзе опасается патриотов России.

"Рано или поздно мы услышим их голоса — вот тут я вижу проблему", — предупредил он.