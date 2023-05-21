Росавиация дала разрешение на рейсы между Москвой и Тбилиси, поэтому перспективы для российских путешественников открылись неплохие. Однако выяснилось, что гостям из России рады не все местные жители. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Некоторые общественные заведения отказываются пускать туристов, если они не подписывают "антироссийские" заявления. Только в случае заполнения так называемой анкеты гости могут войти и заказать еду.
Бывший депутат от оппозиции Нона Мамулашвили опасается, что грузины продолжат покидать страну со скоростью 100 тысяч человек в год. При таком развитии событий местные жители будет иметь в стране этническое меньшинство, заявила она. Кроме того, политик подчеркнула, что в Грузии русские чувствуют себя как дома.
"Им нравится климат, вино, они считают нас большим рестораном. Но мы-то этим рестораном для них быть не хотим", — указала Мамулашвили.
Директор аналитического центра Grass Сергей Капанадзе опасается патриотов России.
"Рано или поздно мы услышим их голоса — вот тут я вижу проблему", — предупредил он.
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