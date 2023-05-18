Эксперт по туризму Бандурин рассказал о стоимости питания и жилья в Грузии: "Поедут смельчаки"

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

На отдых в Грузии в начале лета 2023 года придётся потратить примерно столько же, сколько и на отпуск в Сочи, учитывая стоимость перелёта. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, каникулы в Грузии могут обойтись даже дешевле, чем на сочинских курортах с высокими ценами на проживание и питание. Он отметил, что билеты с пересадкой в обе стороны из Москвы обойдутся туристу примерно в 25 тысяч рублей, а прямым рейсом — в 51 тысячу рублей.

"Но зато можно сэкономить на проживании и продуктах. За 3-4 тысячи в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жильё. И питание там недорогое. Что касается перелёта, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке", — сказал Бандуров корреспонденту Pravda.Ru.

Эксперт добавил, что туристы чаще всего отправляются в Батуми из-за близости к морю. Как пояснил специалист, Грузия пока не готова принимать путешественников "конвейером", как Турция, ведь она является "более камерной" страной в плане отдыха.

Плохого отношения к россиянам в Грузии нет, считает профессор. Он уточнил, что туристы приносят деньги, следовательно, "эмоциональной суеты" на территории этого государства быть не должно.