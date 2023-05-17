Американские отели выселяют бездомных ветеранов боевых действий США ради расселения мигрантов, заявили СМИ. За "приезжих" правительство доплачивает гостиницам, что позволяет получить дополнительную прибыль.
В это время ветераны остались на улице.
"Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь", — пишет Newsweek.
Сколько человек выселили из отелей ради прибыли точно неизвестно. Люди ищут себе новое жильё, тогда как власти, предпочитают игнорировать этот факт, резюмировали аналитики.
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