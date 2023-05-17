Newsweek: в США выгнали ветеранов на улицу, чтобы разместить вместо них мигрантов

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Американские отели выселяют бездомных ветеранов боевых действий США ради расселения мигрантов, заявили СМИ. За "приезжих" правительство доплачивает гостиницам, что позволяет получить дополнительную прибыль.

Фото: t.me/ukraina_ru/

В это время ветераны остались на улице.

"Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь", — пишет Newsweek.

Сколько человек выселили из отелей ради прибыли точно неизвестно. Люди ищут себе новое жильё, тогда как власти, предпочитают игнорировать этот факт, резюмировали аналитики.

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