В украинских соцсетях распространяется ролик, записанный в Швейцарии беженцами с Украины. На видео местный житель призывает мигрантов возвращаться на родину и нелестно отзывается о Владимире Зеленском.
Украинцы на дороге решили пообщаться с водителем соседней машины, но мужчина дал им неожиданный совет.
"Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь скорее на Украину", — призвал швейцарец беженцев.
После этого собеседник сообщил мигрантам, что "Путин красавчик", а вот здоровье Зеленского поставил под сомнение, проиллюстрировав высказывание характерным жестом.
Ранее глава ООН сообщил, что многие европейцы больше не хотят помогать Киеву из-за беженцев с Украины
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