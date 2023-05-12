Швейцарец послал украинцев на родину к "сумасшедшему" Зеленскому и похвалил Путина

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В украинских соцсетях распространяется ролик, записанный в Швейцарии беженцами с Украины. На видео местный житель призывает мигрантов возвращаться на родину и нелестно отзывается о Владимире Зеленском.

Украинцы на дороге решили пообщаться с водителем соседней машины, но мужчина дал им неожиданный совет.

"Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь скорее на Украину", — призвал швейцарец беженцев.

После этого собеседник сообщил мигрантам, что "Путин красавчик", а вот здоровье Зеленского поставил под сомнение, проиллюстрировав высказывание характерным жестом.

Ранее глава ООН сообщил, что многие европейцы больше не хотят помогать Киеву из-за беженцев с Украины