Песков призвал ориентироваться на официальные данные по здоровью Александра Лукашенко

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Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем у руководителя Белоруссии Александра Лукашенко.

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

По его словам, российские власти не получали из Минска каких-либо сведений по поводу ухудшения состояния белорусского президента.

"И здесь мы считаем, что очень важно ориентироваться именно на официальную информацию", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Лукашенко заболел, однако в этом нет ничего сверхъестественного. Как предположил парламентарий, глава Белоруссии нуждается в отдыхе.

Лукашенко последний раз появлялся на публике 9 мая во время Парада Победы в Москве. Утром он посетил торжественное мероприятие на Красной площади, а затем улетел в Минск.

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