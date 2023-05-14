Депутат Госдумы Затулин заявил, что Александр Лукашенко заболел

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он подчеркнул, что в этом нет ничего сверхъестественного. Это не коронавирусная инфекция или какое-либо другое серьёзное заболеванием.

Фото: РИА Новости

"Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё", — сообщил Затулин в беседе с изданием "Подъём".

Лукашенко нездоровилось уже 8 мая, однако он решил приехать в Москву на День Победы, отметил депутат.

Президента Белоруссии последний раз видели на публике 9 мая. Утром Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, затем улетел в Минск.

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