"На парад к Путину никто не едет": президент Узбекистана отправился в Москву на День Победы

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву для участия в торжествах в связи с 78-й годовщиной Победы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своём Telegram-канале.

Фото: Правда.Ру

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне", — написал Асадов.

По его данным, ожидается, что в мероприятиях также будут участвовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Армении.

Отметим, что в понедельник провели переговоры президенты России Владимир Путин и Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее стало известно, Россию с рабочим визитом 8-9 мая посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Было также объявлено о визите в российскую столицу президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

При этом ещё за пару дней до объявления о визитах в западной и украинской прессе были материалы о том, что несмотря на приглашения Москвы, лидеры государств СНГ в российскую столицу не спешат. Дескать, "на парад к Путину никто не едет".

Как выясняется, с подобными выводами европейские и украинские "эксперты" поторопились. Но едва ли следует ожидать, то они эту свою торопливость попытаются как-то объяснить.

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