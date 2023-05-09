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WP: Лондон готовится отправить Украине ракеты большой дальности

0:42
Мир

Лондон рассматривает возможность отправки Украине ракет большой дальности, сообщили американские СМИ со ссылкой на уведомление о закупках Великобритании.

WP: Лондон готовится отправить Украине ракеты большой дальности
Фото: youtube.com

Так, речь идёт о снарядах дальнобойностью в 200-300 километров.

"Минобороны Соединённого Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трёх дней", — передаёт Washington Post.

При этом авторы подчеркнули, что согласно заявлению источника в Лондоне, близкого к военным кругам, окончательное решение ещё не принято.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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