WP: Лондон готовится отправить Украине ракеты большой дальности

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Лондон рассматривает возможность отправки Украине ракет большой дальности, сообщили американские СМИ со ссылкой на уведомление о закупках Великобритании.

Фото: youtube.com

Так, речь идёт о снарядах дальнобойностью в 200-300 километров.

"Минобороны Соединённого Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров, или около 200 миль. Уведомление требовало ответа в течение трёх дней", — передаёт Washington Post.

При этом авторы подчеркнули, что согласно заявлению источника в Лондоне, близкого к военным кругам, окончательное решение ещё не принято.

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