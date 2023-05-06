Политолог Баранчик: в затяжном конфликте Запад варит Россию, "словно лягушку в молоке"

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Военная мощь российской армии и два года назад уступала совокупной силе стран НАТО, а в результате длительного вооруженного противостояния ВС РФ станут ещё слабее, заявил политолог Юрий Баранчик.

Фото: Вадим Савицкий

Именно для этого, по его словам, Североатлантический альянс оказывает дозированную военную помощь Украине.

"Нам надо разрушить сценарий англосаксов, которые медленно варят нас словно лягушку в молоке. Нам надо выпрыгнуть из этого молока", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Чтобы этого добиться, отметил Баранчик, боевые действия должны быть перенесены на территорию западных стран. Когда в конфликте будут погибать европейцы и гореть европейские НПЗ, подчеркнул он, США и Великобритании придётся решать проблему переговорами, а не раздувать кризис.

Ранее американский религиовед рассказал, что из-за Украины Запад впервые в истории поссорился с Ватиканом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.