Военная мощь российской армии и два года назад уступала совокупной силе стран НАТО, а в результате длительного вооруженного противостояния ВС РФ станут ещё слабее, заявил политолог Юрий Баранчик.
Именно для этого, по его словам, Североатлантический альянс оказывает дозированную военную помощь Украине.
"Нам надо разрушить сценарий англосаксов, которые медленно варят нас словно лягушку в молоке. Нам надо выпрыгнуть из этого молока", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Чтобы этого добиться, отметил Баранчик, боевые действия должны быть перенесены на территорию западных стран. Когда в конфликте будут погибать европейцы и гореть европейские НПЗ, подчеркнул он, США и Великобритании придётся решать проблему переговорами, а не раздувать кризис.
Ранее американский религиовед рассказал, что из-за Украины Запад впервые в истории поссорился с Ватиканом.
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