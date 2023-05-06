Религиовед Аллен-младший рассказал о ссоре Запада с Ватиканом из-за украинского конфликта

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Позиция западных стран в украинском кризисе не нашла поддержки у католической церкви, заявил религиовед Джон Аллен-младший.

Фото: pixabay.com

По мнению главы Ватикана, поставки Киеву вооружений странами НАТО только усугубляют конфликт.

"Папа Франциск скорее поддерживает Пекин, Нью-Дели и Бразилиа, чем Вашингтон, Лондон или Брюссель", — пишет эксперт в издании Atlantic.

Призывая к прекращению огня, католическая церковь впервые отошла от дипломатии "великой державы". До этого Ватикан веками вставал на сторону сверхдержав.

Религиовед отмечает, что в настоящее время большинство христиан-католиков живут не на Западе, а потому не придерживаются европейского или американского взгляда на украинский конфликт.

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