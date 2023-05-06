Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ABC: Кремль атаковал украинский беспилотник UJ-22 Airborne
Эксперты рассказали, по каким причинам появляется кровь в стуле у кошек
Минздрав РФ планирует ужесточить ограничения на продажу крепкого алкоголя
В Сети назвали Зеленского мистером Бредовым после заявления о России
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 170 целей на Краснолиманском направлении
"Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу
В Жуковском был задержан главный подозреваемый в нападении на Алексея Шведа
Иван Обляков стал лучшим игроком РПЛ в апреле

Пользователей Twitter* возмутило обращение Минобороны Украины к британскому монарху: "Никто вас не спасёт"

0:57
Мир

Пользователи сервиса микроблогов Twitter* обрушились с критикой на пост Минобороны Украины, в котором упоминается король Великобритании Карл III.

Пользователей Twitter* возмутило обращение Минобороны Украины к британскому монарху: "Никто вас не спасёт"
Фото: politobzor.net

Украинское военное ведомство опубликовало изображение британского монарха, пиджак которого раскрашен под цвета флага Незалежной. Причём в руках король держит боевой самолёт Eurofighter.

Можно предположить, что таким образом Киев вновь намекнул на острую нужду в западных истребителях.

По мнению пользователей Twitter*, вместо самолёта Карл III должен держать голубя мира, а любые поставки вооружений украинским властям пора прекращать.

"Теперь никто вас не спасёт", — заверил киевский режим один из комментаторов.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции

Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.

РИАН обновило список артистов, изменивших свою позицию к РФ после начала СВО на Украине
МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Десятки украинских диверсантов пошли на прорыв в Россию
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Где родился, там и пригодился: Киркоров отказался уезжать из России вслед за Пугачёвой
Подорван мост на "дороге жизни" ВСУ Часов Яр — Бахмут
ЧВК Вагнера с честью выполнила свою задачу и уходит на отдых
ЧВК Вагнера с честью выполнила свою задачу и уходит на отдых
Последние материалы
Минздрав РФ планирует ужесточить ограничения на продажу крепкого алкоголя
В Сети назвали Зеленского мистером Бредовым после заявления о России
Пользователей Twitter* возмутило обращение Минобороны Украины к британскому монарху: "Никто вас не спасёт"
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 170 целей на Краснолиманском направлении
"Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу
В Жуковском был задержан главный подозреваемый в нападении на Алексея Шведа
Иван Обляков стал лучшим игроком РПЛ в апреле
Этап Кубка мира по фехтованию в Германии был отменён из-за допуска россиян
Валерий Карпин не будет дисквалифицирован по решению КДК РФС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников