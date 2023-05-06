Пользователи сервиса микроблогов Twitter* обрушились с критикой на пост Минобороны Украины, в котором упоминается король Великобритании Карл III.
Украинское военное ведомство опубликовало изображение британского монарха, пиджак которого раскрашен под цвета флага Незалежной. Причём в руках король держит боевой самолёт Eurofighter.
Можно предположить, что таким образом Киев вновь намекнул на острую нужду в западных истребителях.
По мнению пользователей Twitter*, вместо самолёта Карл III должен держать голубя мира, а любые поставки вооружений украинским властям пора прекращать.
"Теперь никто вас не спасёт", — заверил киевский режим один из комментаторов.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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