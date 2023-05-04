Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что отношения России и США находятся у опасной черты.
Согласно информации, переданной Первым каналом, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил свои скептические взгляды на текущее состояние российско-американских отношений. Дипломат полагает, что на данный момент эти отношения находятся на опасной черте.
Он заявил, что Россия работает над тем, чтобы не допустить "провала в пропасть открытого вооруженного конфликта с США". Он подчеркнул, что необходимо предпринимать меры для удержания отношений от края этой пропасти.
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