Замглавы МИД РФ Рябков: отношения России и США находятся у опасной черты

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Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что отношения России и США находятся у опасной черты.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Согласно информации, переданной Первым каналом, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил свои скептические взгляды на текущее состояние российско-американских отношений. Дипломат полагает, что на данный момент эти отношения находятся на опасной черте.

Он заявил, что Россия работает над тем, чтобы не допустить "провала в пропасть открытого вооруженного конфликта с США". Он подчеркнул, что необходимо предпринимать меры для удержания отношений от края этой пропасти.