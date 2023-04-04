Сергей Рябков: нынешнее состояние отношений между Россией и США можно описать словом "крах"

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков выступил с заявлением в эфире телеканала "Росссия-24". Он подчеркнул, что Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО.

После приостановки членства в ДСНВ Россия получила "дополнительные возможности обеспечения собственной безопасности", как заявил Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что нынешнее ухудшение отношений между США и Россией целиком на совести американской стороны. Уровень этих отношений Рябков описал словом "крах". Он также прокомментировал вступление Финляндии в НАТО.

"Безопасность Северной Европы не увеличится, а ослабнет после присоединения Финляндии к НАТО, — отметил Сергей Рябков. — Российская Федерация в спокойном ключе, в подходящий момент обнародует свои ответные меры на вступление Финляндии в НАТО".

По словам Рябкова, поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину из Великобритании могут стать "крупнейшим эскалационным шагом".

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