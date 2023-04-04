Iltalehti: в северной Финляндии у границ с Россией появится база НАТО

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В планах НАТО — размещение базы Альянса в северной части Финляндии, у российской границы. Информация об этом появилась в финской газете Iltalehti.

"Наиболее вероятно, что если в Финляндии будет рассматриваться база НАТО, то это будет штаб-квартира более низкого уровня, расположенная в северных регионах", — написал финский обозреватель Лаури Нурме.

Журналист добавил, что командная структура НАТО претерпит изменения после вступления в Альянс Финляндии. Эти изменения будут обсуждаться на первом же саммите НАТО.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что вступление Финляндии в НАТО отразится на двусторонних отношениях между Хельсинки и Москвой.

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