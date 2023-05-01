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Woman.ru перечислил имена неприглашённых на коронацию Карла III королевских особ

1:05
Мир

Карл III сократил список приглашённых на его коронацию гостей.

Woman.ru перечислил имена неприглашённых на коронацию Карла III королевских особ

Торжественное мероприятие состоится уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Без приглашения на коронацию, по данным портала Woman.ru, остались сразу несколько приближённых к британской королевской семье.

Например, на церемонии не будет присутствовать экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон. Приглашение герцогине Йоркской, согласно официальной версии, не отправили, потому что Сара давно не выполняет никаких королевских обязанностей.

Места среди приглашённых не нашлось и для двоюродной сестры принца Филиппа Памелы Хикс. Леди Памеле, которая долгое время значилась одной из самых близких подруг Елизаветы II, по телефону сообщил об отказе один из личных секретарей Карла III.

Не приедет на коронацию и Меган Маркл. При этом принц Гарри всё же посетит официальную часть мероприятия в Вестминстерском аббатстве, а после отправится к детям и жене в США.

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Карл III - конец Британской империи?
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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