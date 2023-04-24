Камилла Паркер-Боулз пригласила на коронацию Карла III своего бывшего мужа Эндрю

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Камилла Паркер-Боулз пригласила своего экс-супруга на коронацию Карла III.

Эндрю Паркер-Боулз и королева-консорт Великобритании прожили в браке 22 года. Пара развелась в 1995 году, но экс-супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения и активно участвуют в жизни совместных детей.

"У них крепкая связь. Они часто обедают вместе. Эндрю многое делает для Камиллы", — цитирует близкого знакомого Паркер-Боулза издание Mirror.

Согласно информации издания, Камилла уже отправила бывшему мужу официальное приглашение на коронацию, которая состоится 6 мая 2023 года.

Примечательно, что Паркер-Боулз в 2005 году также посетил свадьбу своей экс-супруги с тогда ещё принцем Чарльзом.

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Карл III - конец Британской империи?