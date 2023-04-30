Байден пошутил о своём стиле выступлений, признав, что не отвечает на вопросы представителей СМИ

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Американский лидер Джо Байден пошутил о собственном стиле публичных выступлений. Политик самокритично признал, что не привык отвечать журналистам на вопросы, пишет Washington Post.

На вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме Байден заявил о том, что говорит, как правило, в течение десяти минут, не отвечая ни на какие вопросы, после чего "бодро уходит".

Напомним, традиция выступлений на ужинах, организуемых ассоциацией, появилась ещё в 1924 году, когда должность президента США занимал Калвин Кулидж.